СМИ сообщили о планах США отравить Ассанжа

Экс-сотрудник частного охранного предприятия UC Global, вместе с которым американская разведка якобы обсуждала способы избавиться от журналиста, рассказал о деталях операции. Мужчина проходит свидетелем по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа.

По его словам, в 2017 году спецслужбы США предложили главе UC Global Дэвиду Моралесу применить к журналисту «более радикальные меры».

«Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить либо отравить Ассанжа», — заявил мужчина в суде.

Руководство UC Global поручило сотруднику установить новые камеры в дипмиссии. Они могли бы записывать не только картинку, но еще и звук. Кроме того, через них можно было проводить прямые трансляции. Это было нужно, «чтобы друзья в США» видели и слышали все, что происходило в посольстве в режиме реального времени, пояснил тогда Моралес.

Сотрудника охранного предприятия встревожили эти указания. Начальству он заявил, что технически невозможно провернуть подобное, на что в ответ ему прислали подробные инструкции.

«Очевидно, что документ был предоставлен третьей стороной. И этой стороной, как считает свидетель, была разведка США», — сказал в суде адвокат Ассанжа Марк Саммерс.

Сейчас экс-сотруднику UC Global обеспечили анонимность. Это было сделано для того, чтобы не подвергать его жизнь опасности.

В сентябре американский лидер Дональд Трамп предлагал помиловать основателя WikiLeaks. Взамен на свободу или смягчение приговора журналист должен был рассказать, кто стоял за взломом электронной почты Национального комитета Демократической партии перед выборами президента в США в 2016 году.

В Великобританию Джулиан Ассанж попал в апреле 2019 года. Посольство Эквадора выдало его Лондону. Как сообщила гражданская жена Ассанжа Стелла Морис, в британской тюрьме над ним издеваются: заковывают в наручники в 05:00, раздевают догола, просвечивают рентгеном и полтора часа везут в суд в тесном фургоне.