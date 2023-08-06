Мир 06 августа 2023, 03:56 СМИ сообщили о планах США провести новую военную операцию в Сирии «Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии Pxhere

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Коалиция, которую возглавляют США, готовится к перегруппировки войск в своей зоне влияния на территории Сирии, сообщили «Известия». В материале журналисты сослались на ливанскую газету «Аль-Ахбар».

Целью новой операции, как указало издание, станет попытка занять город аль-Букамаль. Это населенный пункт представляет собой основной и стратегически важный путь снабжения и пограничный переход с Ираком. Как указано, так Вашингтон хочет помешать Ирану доставлять грузы через иракскую территорию.

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Востоковед, публицист Андрей Онтиков отметил в комментарии «Известиям», что захват город предполагает прямое столкновение с армией Сирии и поддерживающими ее силами.

Официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

В конце июня центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) только за одни сутки зафиксировал 11 случаев грубых нарушений со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. Как отмечалось, эти случаи связаны с полетами беспилотников.