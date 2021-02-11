СМИ сообщили о планах Лукашенко взять у России кредит на $3 млрд. В Минске это отрицают

Белорусский президент Александр Лукашенко запланировал посетить Москву, чтобы договориться с российским лидером Владимиром Путиным о предоставлении его стране кредита на три миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Коммерсант».

Переговоры Лукашенко и Путина могут состояться в Сочи, предположительно, 22 или 25 февраля. В прошлый раз лидеры РФ и Белоруссии встречались там же 14 сентября 2020 года, когда достигли договоренностей о выделении Минску кредита на 1,5 миллиарда долларов

По сведениям от источников, близких к кабмину РФ, на этот раз Лукашенко рассчитывает получить остаток из тех средств, которые Россия выделила на строительство Белорусской АЭС в 2011 году. Общая сумма составила 10 миллиардов долларов, из них к сентябрю 2020 года было использовано менее половины.

В Министерстве финансов Белоруссии между тем отказались подтвердить информацию о планируемом получении кредита от Москвы. Пресс-секретарь ведомства Ирина Комар сообщила об этом РИА «Новости».

Лукашенко ранее сравнил нынешнюю ситуацию в Белоруссии с распадом СССР.