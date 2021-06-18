СМИ сообщили о планах Китая ослабить ограничения по рождаемости

В Китае рассматривают возможность к 2025 году отменить ограничение на количество детей в семьях. Сейчас власти обсуждают план по дальнейшему ослаблению мер по поводу рождаемости.

Процесс запустят, рассказала газета The Wall Street Journal, скорее всего, со снятия ограничений в провинциях, где показатели рождаемости самые низкие. Потом приступят и к изменениям на государственном уровне.

Сторонники отмены ограничений полагают, что благодаря мере экономический рост страны ускорится. Кроме того, ожидается и увеличение численности населения, особенно на северо-востоке страны.

В мае в Китае опубликовали результаты переписи населения, которую проводят в стране раз в 10 лет. Данные указывают, что население растет недостаточно быстро — темпы за последние полвека оказались самыми медленными.

Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая в этом же месяце разрешило семьям иметь трех детей, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Новую политику сопроводят «мерами поддержки».