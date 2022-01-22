СМИ сообщили о переносе карнавала в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу

Карнавал в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли на конец апреля. Такое решение приняли из-за ситуации с ростом числа заразившихся коронавирусом, сообщил новостной портал G1.

Градоначальники Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу объявили, что карнавал перенесли на длинные праздники, которые начинаются 21 апреля, отмечено в сообщении. Градоначальники перенесли парад школ самбы — ключевое событие карнавала. В сообщении также добавлено, что мероприятие должно было пройти в феврале.

«Решение было принято в связи с текущей ситуацией с пандемией COVID-19 в Бразилии и необходимостью в настоящее время сохранить жизни и объединить усилия для усиления вакцинации на всей территории страны», — заявили мэры Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро в пресс-релизе.

Решение о переносе торжественных мероприятий приняли на виртуальной встрече мэров и министров здравоохранения Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Уже второй месяц в Бразилии растет число заболевших ковидом. Антирекорд по суточному приросту пациентов с коронавирусом на минувшей неделе обновлялся дважды.