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    22 января 2022, 05:40

    СМИ сообщили о переносе карнавала в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу

    G1: карнавал в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли из-за COVID-19

    Валерия Шафирко

    Карнавал в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли на конец апреля. Такое решение приняли из-за ситуации с ростом числа заразившихся коронавирусом, сообщил новостной портал G1.

    Градоначальники Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу объявили, что карнавал перенесли на длинные праздники, которые начинаются 21 апреля, отмечено в сообщении. Градоначальники перенесли парад школ самбы — ключевое событие карнавала. В сообщении также добавлено, что мероприятие должно было пройти в феврале.

    «Решение было принято в связи с текущей ситуацией с пандемией COVID-19 в Бразилии и необходимостью в настоящее время сохранить жизни и объединить усилия для усиления вакцинации на всей территории страны», — заявили мэры Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро в пресс-релизе.

    Решение о переносе торжественных мероприятий приняли на виртуальной встрече мэров и министров здравоохранения Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

    Уже второй месяц в Бразилии растет число заболевших ковидом. Антирекорд по суточному приросту пациентов с коронавирусом на минувшей неделе обновлялся дважды.