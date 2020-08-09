СМИ сообщили о перекрытиях силовиками центра Минска

Там находится здание правительства Белоруссии и Центральная избирательная комиссия.

Пассажиров в метро пропускают выборочно. Выход со станции «Площадь Ленина» закрыт. На электронном табло «Минсктранса» говорится, что транспорт не будет останавливаться на площади Независимости.

«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в городе не работают услуги служб такси. Самих автомобилей перевозчиков на улицах также нет.

Начиная с сегодняшнего утра, в Минске серьезные перебои в работе интернета. Сначала это объясняли DDoS-атаками, которые удалось отбить. После проблемами с сервисным оборудованием. С 8:00 в Минске работали избирательные участки, около которых собрались огромные очереди из граждан, желающих проголосовать.

После окончания разрешенного времени они закрылись, но после по решению главы ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина продлила работу столичных избиркомов. По данным правительственного экзитпола, побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко с результатом 79,7%. Явка по данным на 18:00 составила 79%. «360» ведет прямую трансляцию основных событий.