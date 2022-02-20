СМИ сообщили о переговорах Макрона с Путиным и Зеленским по ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины стала темой переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Разговор французского лидера и президента России продолжался один час 45 минут. Темой беседы стал вопрос, как избежать крупной войны в Европы, к которой может привести российское «вторжение» на Украину.

Пресс-служба Кремля пока не выпустила сообщений о переговорах президентов России и Франции.

Сразу после беседы с Путиным Макрон позвонил Зеленскому. В Елисейском дворце не сообщили, о чем президент Франции разговаривал с украинским лидером.

Сам Зеленский на своей странице в Twitter сообщил, что рассказал Макрону о ситуации с безопасностью, а также заявил о «провокационных обстрелах».

«Мы призываем к срочному созыву Трехконтактной группы и немедленному введению режима тишины», — написал президент Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетал в Москву для переговоров с президентом России на минувшей неделе. Встреча продолжалась более пяти часов. На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что Украина уже два раза пыталась решить вопрос с самопровозглашенными республиками Донбасса, и не исключил, что произойдет третья попытка.

Также он отметил, что реальный конфликт между Россией и НАТО возможен только при условии вступления в альянс Украины и решении властей страны напасть на российский Крым.

Французский лидер назвал диалог с Путиным содержательным и призвал к совместной работе для сохранения мира и стабильности. На следующий день Макрон провел беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.