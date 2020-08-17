СМИ сообщили о перебоях с интернетом в Минске

Перебои с доступом к Сети начались после 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Со смартфонов невозможно открыть ряд сайтов. Мессенджеры, в том числе Telegram, не загружаются.

По данным Tyt.by, проблемы с мобильным интернетом начались сразу у нескольких операторов, включая Cosmos Telecom и «Белтелеком». Читатели издания из Гродно, Гомеля и Бобруйска также сообщили о сбоях.

По последней информации доступ в интернет начал восстанавливаться. Мессенджеры начали работать без использования VPN, снова появился доступ к социальным сетям и поисковикам.

Проблемы с доступом к Сети в Белоруссии фиксируются не в первый раз. В день выборов президента страны пропал доступ к интернету. Власти объяснили это внешней DDOS-атакой. По окончании голосования перебои с интернетом продолжились.

Все это происходило на фоне массовых протестов. Они начались после того, как ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты выборов, по которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Несогласные с результатами жители вышли на улицы.

Акции протеста продолжаются до сих пор. Противники действующей власти потребовали провести повторные выборы. На встрече с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко заявил, что повторного голосования власти проводить не будут. Несколько крупных белорусских предприятий объявили забастовку, не согласившись с результатами выборов.