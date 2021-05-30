СМИ сообщили о новом романе Брэда Питта

Голливудская актриса Андра Дэй стала новой пассией Брэда Питта. Как сообщила газета The Mirror со ссылкой на источники, пара сблизилась на церемонии вручения премии «Оскар». Дэй претендовала на приз лучшей актрисы за фильм «Соединенные Штаты против Билли Холидей».

По словам собеседников издания, актеры флиртовали за кулисами и даже обменялись номерами телефонов.

«Это могла быть профессиональная беседа, но некоторые из приятелей Брэда Питта утверждают, что он явно неравнодушен к 36-летней актрисе и певице», — заявил источник.

Андра Дэй прославилась в качестве исполнительницы после своего дебютного альбома Cheers to the Fall, выпущенного в 2015 году. Спустя год она получила две премии «Грэмми».

За исполнение роли легендарной джазовой дивы Билли Холидэй она получила «Золотой глобус» и претендовала на «Оскар», но уступила Фрэнсис Макдорманд, сыгравшей в «Земле кочевников».

У Брэда Питта на этой неделе завершилась долгая судебная тяжба по опеке над детьми с бывшей женой Анджелиной Джоли. Судья принял решение, что опека должна быть совместной.

Процесс длился пять лет.

Последний раз Питт был в отношениях с моделью Николь Потуральски, но спустя несколько месяцев пара разошлась. Актер направил все усилия на битву за опеку над детьми.