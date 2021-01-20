СМИ сообщили о нескольких погибших при взрыве в Мадриде

В районе 17:00 по московскому времени на улице Толедо в испанской столице прогремел мощнейший взрыв, который практически уничтожил одно из зданий. СМИ пишут, что ЧП могло произойти из-за утечки газа. Рядом с эпицентром взрыва находится дом престарелых, из которого сейчас эвакуируют постояльцев.

Телеканал LaSexta со ссылкой на источник сообщил, что во время ЧП пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии.

В российском посольстве в Испании рассказали «360», что пока не располагают информацией о гражданах России, которые могли пострадать во время взрыва в Мадриде.