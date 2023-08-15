Мир 15 августа 2023, 18:49 СМИ сообщили о массовой гибели украинских инженеров и механиков в зоне СВО NYT: украинские механики гибнут на фронте, пытаясь вернуть уничтоженную технику Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские инженеры и механики в зоне специальной военной операции массово гибнут, пытаясь вернуть уничтоженную иностранную технику. Об этом сообщили в газете The New York Times.

«Механики выходят на поле боя, преодолевая минные поля и артобстрелы, чтобы эвакуировать и отремонтировать сломанную или уничтоженную технику», — отметили в публикации.

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Как подчеркнул автор материала, один из заместителей командира батальона Вооруженных сил Украины признался, что как минимум шесть механиков из его подразделения погибли за последние несколько месяцев. В целом с начала контрнаступления ВСУ понесли серьезные потери на минных полях. Из-за этого командование поменяло тактику, подчеркнули в газете.

Как сообщили «Известия», советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные не дают украинским боевикам закрепиться в селе Урожайном. ВСУ столкнулись с колоссальными потерями. Речь идет о порядка 150 погибших бойцов и десятках единиц военной техники.