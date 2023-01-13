Мир 13 января 2023, 19:00 СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в Днепре Видео с погибшей рыбой в Днепре распространилось в соцсетях

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В соцсетях распространилось видео с массовой гибелью рыбы в Днепре. Украинские СМИ предположили, что причиной могло стать повреждение Каховской ГЭС во время боевых действий, из-за которого упал уровень воды в водохранилище. Обмелевшая река промерзла почти до дна, и рыба оказалась в ледяной ловушке.

По данным местного издания 056.ua, выжили только неприхотливые виды: карпы и караси. Разумеется, украинские СМИ дружно обвинили во всем «путинскую армию». Однако украинский журналист Анатолий Шарий, поделившийся видео в своем Telegram-канале, напротив, заявил, что «Киев сбрасывает воду Запорожской и Каховской ГЭС».

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«Я не знаю, для чего это: для последующего форсирования, наступления или еще для чего, но вот что теперь с рыбой в Днепре в районе Запорожья», — констатировал Шарий.

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Сегодня утром также стало известно о массовом выбросе сардины в бухте на острове Кунашир в Сахалинской области. Вероятная причина — штормы, при этом видимых загрязнений в этом районе нет.