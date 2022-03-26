СМИ сообщили о критической ситации с топливом на Украине

В настоящее время на Украине сложилась критическая ситуация с топливом. Об этом заявил владелец топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин. Его слова привело издание «Страна.ua».

По словам предпринимателя, за последние две недели из-за начала посевной были исчерпаны остатки топлива, хранившегося на нефтебазах. В результате заправки стали продавать обычный бензин и дизельное топливо под видом премиальных. Таким образом компании пытаются обойти ограничение наценки, установленное властями страны.

«В Европе лишних объемов мало. А те, что есть, сложно возить, поскольку не выстроена логистика, есть трудности с железной дорогой и не разрушены разного рода бюрократические барьеры для движения бензовозов», — сказал Леушкин.

Он также добавил, что в апреле страну ожидает дефицит топлива.

Ранее сообщалось, что бедные страны мира рискуют столкнуться с голодными бунтами. Беспорядки может спровоцировать рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации на Украине. Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала отметила, что происходящее на Украине значительно повлияет на продовольственные цены как в 2022-м, так и в 2023 году.