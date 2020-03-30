СМИ сообщили о госпитализации Пласидо Доминго в Мексике

Пласидо Доминго попал в больницу в мексиканском Акапулько. У него осложнения на фоне заражения коронавирусом. Чувствует он себя сносно и уже пошел на поправку.

«У него все хорошо, его организм положительно реагирует на лечение», — приводит CNN слова представителя оперного певца Пласидо Доминго.

О том, что у него нашли коронавирус, Доминго сам сообщил 22 марта. Он призвал всех своих поклонников тщательно мыть руки и следовать всем указаниям и правилам, которые принимают органы власти. По его словам, только сплотившись человечество сможет бороться с коронавирусом и остановить нынешний мировой кризис. Он выразил надежду, что скоро он и члены его семьи смогут вернуться к привычной повседневной жизни.

2019-nCoV разлетелся по всему миру за несколько недель после вспышки в Китае в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения спустя два с небольшим месяца после первых новостей о коронавирусе объявила о пандемии. По последним данным, всего в мире заразились более 723 тысяч человек. В России 1534 инфицированных.