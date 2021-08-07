СМИ сообщили о госпитализации мэра Антальи. Год назад он попал в реанимацию с ковидом

Мэра курортного города Анталья Мухиттина Беджека положили в больницу. Информации о его диагнозе пока нет. Об этом сообщила газета Sabah.

В августе прошлого года у Беджека выявили ковид. Он попал в отделение интенсивной терапии, где врачи боролись за его жизнь почти три месяца.

В конце июля в Турции начался резкий подъем заболеваемости COVID-19. С начала месяца число ежесуточно выявляемых случаев болезни выросло в пять раз. В конце апреля турецкие власти разрешили экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. По последним данным, прививку от SARS-CoV-2 двумя компонентами сделали около 30 миллионов местных жителей.

Как сообщил Университет Джонса Хопкинса, с марта прошлого года в Турции выявили почти 5,9 миллиона случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 51 976 человек. Ранее в стране прививали вакцинами CoronaVac и Pfizer/BioNTech.