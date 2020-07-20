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    20 июля 2020, 06:20

    СМИ сообщили о госпитализации короля Саудовской Аравии

    Александра Ломейко

    Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда положили в больницу. Монарха ждет обследование — у 84-летнего правителя воспалился желчный пузырь.

    В специализированную клинику в Эр-Рияде саудовский король лег 20 июля, уточнило информационное агентство SPA со ссылкой на канцелярию Аль Сауда.

    «Хранителя двух святынь, короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда положили в в <…> больницу короля Фейсала», — говорится в заявлении.

    Монарху проведут необходимые анализы из-за начавшегося воспаления.

    Накануне в Кувейте, по информации агентства KUNA, госпитализировали главу государства. Эмиру Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху тоже потребовались обследования. Ряд его обязанностей возложили на младшего брата правителя.

    Позже врачи рассказали, что эмира прооперировали. Хирургическое вмешательство прошло успешно.