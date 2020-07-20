СМИ сообщили о госпитализации короля Саудовской Аравии
Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда положили в больницу. Монарха ждет обследование — у 84-летнего правителя воспалился желчный пузырь.
В специализированную клинику в Эр-Рияде саудовский король лег 20 июля, уточнило информационное агентство SPA со ссылкой на канцелярию Аль Сауда.
«Хранителя двух святынь, короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда положили в в <…> больницу короля Фейсала», — говорится в заявлении.
Монарху проведут необходимые анализы из-за начавшегося воспаления.
Накануне в Кувейте, по информации агентства KUNA, госпитализировали главу государства. Эмиру Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху тоже потребовались обследования. Ряд его обязанностей возложили на младшего брата правителя.
Позже врачи рассказали, что эмира прооперировали. Хирургическое вмешательство прошло успешно.