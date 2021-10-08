СМИ сообщили о голосах людей, которые слышны из-под завалов дома в Батуми

Спасатели услышали голоса людей из-под завалов обрушившегося подъезда в Батуми. Они просят о помощи. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Рустави 2».

«В Батуми из-под развалин семиэтажного дома доносятся голоса людей, призывающих на помощь. Спасатели и мирные жители расчищают территорию от завалов, чтобы спасти людей», — сказано в сообщении телекомпании.

Часть жилого семиэтажного дома на улице 26 Мая обрушилась в Батуми. ЧП произошло утром 8 октября. Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

Одного ребенка достали из автомобиля, который оказался под завалами. Это девочка шесть-семи лет, она жива. Всего под обломками находятся около 10 машин. Также сообщалось о еще одном спасенном ребенке и мужчине. Всех их госпитализировали, передало агентство «Батумелеби». Жильцов эвакуируют с помощью крана.

На месте работают пожарно-спасательные бригады, спецтехника. Территория вблизи дома оцеплена. Причины случившегося пока неизвестны.

Местные СМИ писали, что перед обрушением был слышан взрыв. Уточняется, что дом построили в 1980-е годы.