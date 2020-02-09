СМИ сообщили о гибели пяти американских солдат в Афганистане
Афганская провинция Нангархар подверглась прямому обстрелу. Жертвами стали минимум пять военнослужащих США, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По информации афганских источников, жертвами обстрела стали «пять или шесть» солдат США и шесть военных Афганистана.
Представитель американских вооруженных сил сообщил, что под атаку попали, по меньшей мере, шесть военных США. Однако точное число погибших в результате обстрела он не назвал.
Провинция Нангархар подверглась прямому обстрелу 8 февраля. Объединенные силы США и Афганистана в этот момент проводили там операцию.
Пока ни одна из группировок не взяла не себя ответственность за совершенную атаку.