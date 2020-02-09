СМИ сообщили о гибели пяти американских солдат в Афганистане

По информации афганских источников, жертвами обстрела стали «пять или шесть» солдат США и шесть военных Афганистана.

Представитель американских вооруженных сил сообщил, что под атаку попали, по меньшей мере, шесть военных США. Однако точное число погибших в результате обстрела он не назвал.

Провинция Нангархар подверглась прямому обстрелу 8 февраля. Объединенные силы США и Афганистана в этот момент проводили там операцию.

Пока ни одна из группировок не взяла не себя ответственность за совершенную атаку.