СМИ сообщили о гибели более 20 военных при взрыве в Афганистане

«Все погибшие и пострадавшие — сотрудники сил безопасности», — заявил главврач.

Бомбу заложили в американский армейский внедорожник Humvee. Пока ответственность за взрыв на себя никто не взял. Агентство «Синьхуа» сообщило, что перед взрывом в городе была стрельба.

В начале ноября на севере Афганистана, в провинции Балх, прогремело два взрыва. 16 человек получили ранения, трое погибли.