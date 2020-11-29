СМИ сообщили о гибели более 20 военных при взрыве в Афганистане
Взрыв прогремел в афганском городе Газни, рядом с военной базой. Как сообщило агентство Ariana News со ссылкой на главного врача местной больницы, 21 человек погиб, 17 получили ранения.
«Все погибшие и пострадавшие — сотрудники сил безопасности», — заявил главврач.
Бомбу заложили в американский армейский внедорожник Humvee. Пока ответственность за взрыв на себя никто не взял. Агентство «Синьхуа» сообщило, что перед взрывом в городе была стрельба.
В начале ноября на севере Афганистана, в провинции Балх, прогремело два взрыва. 16 человек получили ранения, трое погибли.