СМИ сообщили о гибели 10 человек во время пожара в коронавирусном центре в Индии

«Десять пациентов с COVID-19 погибли в результате сильного пожара, который вспыхнул в отеле, который использовался в качестве коронавирусного центра COVID-19 в Виджайваде в Андхра-Прадеше сегодня рано утром», — говорится в сообщении телеканала.

Всего в здании на момент ЧП находились 30 пациентов и 10 сотрудников стационара. Под коронавирусный центр переделали отель Swarna Palace, который арендовали местные больницы.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке. Из здания эвакуировали всех людей. Местные правоохранительные органы собираются возбудить уголовное дело из-за нарушения правил пожарной безопасности. Семьям погибших выплатят компенсацию.

Медики выявили более 2,1 миллиона случев COVID-19 в Индии. От последствий заражения коронавирусом умерли 43 379 человек.