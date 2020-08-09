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    09 августа 2020, 14:02

    СМИ сообщили о гибели 10 человек во время пожара в коронавирусном центре в Индии

    Андрей Иванов

    Переделанный в коронавирусный стационар отель загорелся в городе Виджайваде (штат Андхра-Прадеш, Индия). В огне погибли 10 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на официальные источники.

    «Десять пациентов с COVID-19 погибли в результате сильного пожара, который вспыхнул в отеле, который использовался в качестве коронавирусного центра COVID-19 в Виджайваде в Андхра-Прадеше сегодня рано утром», — говорится в сообщении телеканала.

    Всего в здании на момент ЧП находились 30 пациентов и 10 сотрудников стационара. Под коронавирусный центр переделали отель Swarna Palace, который арендовали местные больницы.

    По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке. Из здания эвакуировали всех людей. Местные правоохранительные органы собираются возбудить уголовное дело из-за нарушения правил пожарной безопасности. Семьям погибших выплатят компенсацию.

    Медики выявили более 2,1 миллиона случев COVID-19 в Индии. От последствий заражения коронавирусом умерли 43 379 человек.

    Новости SMI.FM