СМИ сообщили о диверсии нацбатов на Авдеевском коксохимическом комбинате

Отступающие боевики нацбатальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

«13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — говорится в сообщении.

По данным источника, на предприятии возник пожар, из-за чего на близлежащие населенные пункты распространяется токсичный едкий дым. В ведомстве подчеркнули, что из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка Западом украинских диверсий в отношении ядерных объектов ставит жителей России, Украины и всей Европы под угрозу.

Также в управлении ФСБ России сообщили, что украинские спецслужбы пытаются вербовать своих соотечественников, проживающих и работающих на территории России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности.