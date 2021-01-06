СМИ сообщили о будущем разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста

Собеседник издания уточнил, что пара скрывает свои планы, но Ким постоянно ведет консультации с Вассер о будущем разводе.

Издание напомнило, что 40-летняя Ким перестала носить свое обручальное кольцо, а Канье не приехал на рождественские торжества к семье жены. Он остался на своем ранчо в Вайоминге. По словам источника, пара договорилась пожить отдельно друг от друга и спокойно подать на развод.

Издание TMZ со ссылкой на свои источники сообщило, что Ким и Канье думали о разводе весь 2020 год. Окончательное решение о расставании они пока не приняли. Первой о разводе задумалась Ким во время очередного приступа биполярного расстройства супруга.

По словам источника, супруги живут отдельно уже несколько месяцев. Они сконцентрировались на собственных бизнес-проектах. Ким считает, что раздельная жизнь позволит спасти их брак.

Как сообщило ИА Nation News, в случае развода Ким Кардашьян намерена пойти учиться на адвоката, чтобы начать свою кампанию по реформе американских тюрем.