СМИ сообщили о 80 погибших в результате ракетной атаки Ирана на базы США

«80 человек погибли в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке», — говорится в сообщении. Позже Press TV опубликовал пост, в котором говорится, что журналисты телеканала самостоятельно проверить подлинность отчета о количестве жертв не могут.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака и аэродрому в Эрбиле — там расположены американские военные базы. После этого президент США Дональд Трамп собрал в Белом доме экстренное совещание. На своей странице в Twitter глава американского государства написал, что «все хорошо». Трамп выступит с официальным заявлением в среду, 8 января.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что это «соразмерные меры в целях самообороны». Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке. Высокопоставленный военный погиб в результате американского ракетного удара по району международного аэропорта Багдада. Власти Ирана обещали отомстить за его убийство.