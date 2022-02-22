СМИ сообщили, когда пройдет экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины

Экстренное заседание СБ ООН по Украине ожидается 22 февраля в 05:00 по московскому времени, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в постпредстве РФ при ООН.

Ранее Украина потребовала созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Требование возникло после признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса.

«Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез», — написал глава украинского МИД.

Обострение ситуации в Донбассе началось 17 февраля. Тогда представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о многочисленных обстрелах со стороны вооруженных сил Украины, находящихся у линии разграничения.

18 февраля руководство республик объявило об эвакуации детей и женщин, также были изданы указы о всеобщей мобилизации для мужчин старше 18 лет.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать республики в качестве самостоятельных и независимых. В тот же день Путин созвал заседание Совбеза, где все участники высказались за признание.

Вечером Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором объявил о том, что принял решение признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Указ был подписан незамедлительно.