Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу по российскому трубопроводу «Северный поток — 2».

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад, госдепартамент упомянул о нарушении американских санкций трубоукладчиком «Фортуна» и его владельцем «КВТ-РУС». Против них санкции уже действуют, но по другим статьям.

Американское ведомство не предложило вводить санкции против каких-либо германских или других европейских компаний, которые причастны к проекту российского трубопровода, указано в материале.

Германия заинтересована в завершении строительства «Северного потока — 2». Немецкие власти накануне назвали своей основной целью создание соответствующих условий.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношение Евросоюза к «Северному потоку — 2» говорит о ЕС как о плохом деловом партнере, который меняет свою позицию. Россия же, по его мнению, выполняет установленные договоренности железно.