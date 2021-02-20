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    20 февраля 2021, 05:20

    СМИ сообщили детали обсуждения по «Северному потоку — 2» в конгрессе

    Валерия Шафирко

    Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу по российскому трубопроводу «Северный поток — 2».

    Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад, госдепартамент упомянул о нарушении американских санкций трубоукладчиком «Фортуна» и его владельцем «КВТ-РУС». Против них санкции уже действуют, но по другим статьям.

    Американское ведомство не предложило вводить санкции против каких-либо германских или других европейских компаний, которые причастны к проекту российского трубопровода, указано в материале.

    Германия заинтересована в завершении строительства «Северного потока — 2». Немецкие власти накануне назвали своей основной целью создание соответствующих условий.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношение Евросоюза к «Северному потоку — 2» говорит о ЕС как о плохом деловом партнере, который меняет свою позицию. Россия же, по его мнению, выполняет установленные договоренности железно.