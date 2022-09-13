США могут объявить о новой помощи Украине в размере 600 миллионов долларов — СМИ | 360°

Мир 13 сентября 2022, 10:41 Поделиться Telegram

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Viber США могут объявить о новой помощи Украине в размере 600 миллионов долларов — СМИ Politico: США могут на этой неделе объявить о военной помощи Украине на $600 млн Defense.gov

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Администрация американского президента Джо Байдена, возможно, на этой неделе сообщит об очередной поставке вооружений на Украину. Военная помощь оценивается примерно в 600 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса США.

Он заявил, что, как и в случае с последним пакетом помощи, вооружение и техника будут поставляться киевскому режиму из американских запасов.

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Неделю назад стало известно, что Белый дом одобрил пакет военной помощи США для Украины на сумму 675 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение сделал президент Джо Байден.

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Известно, что Штаты возглавили контактную группу по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group). Встреча министров обороны состоялась на американской военной базе к востоку от города Рамштайн. Политики обсудили, каким образом будут поддерживать киевский режим в долгосрочной перспективе.

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