СМИ сообщили, что первый после прихода к власти талибов* коммерческий рейс вылетел из Кабула

Первый после прихода к власти талибов* международный коммерческий рейс вылетел в четверг из Кабула в Доху. Об этом сообщил телеканал CNN.

Телеканал уточнил, что рейс совершил самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways. Ранее появилась информация, что на борт коммерческого лайнера зашли десятки иностранцев, в том числе американцы. Этот отъезд граждан других стран из Афганистана считается первым после завершения в конце августа процесса вывода иностранных сил из этой страны.

Талибы* позволили 200 гражданам США и другим иностранцам, которые вовремя не успели улететь, сделать это сейчас. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что боевики не выпускали из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытались улететь американцы. Власти США тщательно занимались этим вопросом.

Инаугурация нового правительства в составе боевиков движения «Талибан» в Афганистане назначена на 11 сентября. В этот день в 2001 году произошла атака на американские башни-близнецы. На церемонию пригласили представителей России, Китая, Пакистана, Турции, Ирана и Катара.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.