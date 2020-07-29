СМИ сообщили, что на ядерном комплексе в КНДР замечена активность

По информации журналистов, на кадрах, сделанных 8 июля, видны недавно появившиеся на территории комплекса три железнодорожных вагона. Помимо прочего, один дополнительный прицеп-цистерна прибыл на завод в период между 11 и 14 июля.

Помимо прочего, авторы статьи обратили внимание на реставрацию зданий и возведение новых объектов в основных научно-исследовательских и административных районах на территории комплекса, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что факт работы реактора не подтвержден в официальных источниках.