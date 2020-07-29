facebook_pixel
    29 июля 2020, 11:53

    СМИ сообщили, что на ядерном комплексе в КНДР замечена активность

    Полина Петрова

    Специалисты заметили на спутниковых снимках признаки того, что Северная Корея продолжает деятельность, предположительно, связанную с обогащением урана на ядерном комплексе в Йонбене, сообщил портал 38 North.
    СМИ сообщили, что на ядерном комплексе в КНДР замечена активность

    По информации журналистов, на кадрах, сделанных 8 июля, видны недавно появившиеся на территории комплекса три железнодорожных вагона. Помимо прочего, один дополнительный прицеп-цистерна прибыл на завод в период между 11 и 14 июля.

    Помимо прочего, авторы статьи обратили внимание на реставрацию зданий и возведение новых объектов в основных научно-исследовательских и административных районах на территории комплекса, пишет «Газета.ру».

    Отмечается, что факт работы реактора не подтвержден в официальных источниках.

    Новости SMI.FM