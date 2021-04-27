СМИ сообщили, что госсекретарь США собирается посетить Украину в мае

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует приехать с визитом на Украину в мае нынешнего года, сообщил CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Как отметили журналисты, приезд главы внешнеполитического ведомства Штатов поможет «снизить волнение» Киева перед возможной встречей глав России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Уточняется, что визит Блинкена «даст четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает данную восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника», сообщило ИА НСН.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что дата встречи лидера США с президентом РФ пока неизвестна. По ее словам, Соединенные Штаты желают, чтобы намечающееся мероприятие состоялось.