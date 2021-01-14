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    14 января 2021, 10:02

    СМИ сообщили, что датская компания вышла из проекта «Северный поток — 2»

    Полина Петрова

    Датская консалтинговая компания Rambøll вышла из проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Причиной этого стали угрозы США о вводе ограничений, информирует газета Politiken.
    СМИ сообщили, что датская компания вышла из проекта «Северный поток — 2»

    «Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода „Северный поток — 2“, идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», — процитировала публикацию «Парламентская газета».

    В среду, 13 января, представители Госдепартамента предупредили несколько европейских компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2», о возможности введения против них санкций.