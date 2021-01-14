«Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода „Северный поток — 2“, идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», — процитировала публикацию «Парламентская газета».

В среду, 13 января, представители Госдепартамента предупредили несколько европейских компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока — 2», о возможности введения против них санкций.