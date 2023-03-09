Мир 09 марта 2023, 07:32 СМИ сообщили, что Британия рассчитывает продать Австралии свои субмарины вместо американских The Guardian: премьер Сунак уверен, что Австралия приобретет британские субмарины Pxhere

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Премьер Британии Риши Сунак рассчитывает, что Австралия в рамках оборонного пакта AUKUS приобретет британские атомные субмарины вместо американских. Он почти уверен в таком результате и очень рад ему, сообщила газета The Guardian.

Вопрос должен решиться в понедельник во время встречи Сунака с австралийским коллегой Энтони Альбанезе и американским президентом Джо Байденом в США. Австралия должна выбрать американский или британский проект на базе подлодок класса Astute или Virginia. Однако, по словам пожелавшего остаться анонимным министра, Сунак уже знает о результатах переговоров по этому вопросу, которые продолжались полтора года: сделка склоняется ы пользу Британии. Министр добавил, что премьер, рассказывая об этом своему правительству, «улыбался и подпрыгивал».

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При этом агентство Reuters ранее сообщило, что Австралия собирается купить до пяти американских атомных подлодок. А в Bloomberg уточнили, что в случае с британскими подводными лодками речь о более отдаленной перспективе: проект еще разрабатывается.

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