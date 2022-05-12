СМИ сообщили, что 20 европейских импортеров газа из России открыли счета в Газпромбанке

Уже 20 компаний из Европы открыли в Газпромбанке счета. Они пошли на эту меру для покупки российского газа. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы», — процитировало агентство источник.

Ранее Blomberg сообщил о 10 компаниях, теперь к ним присоединилось столько же.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, Запад стал вводить новые санкции для давления на российские власти. Некоторые страны заявили, что замораживают активы РФ. В Европе задумались о снижении зависимости от российских энергоресурсов.

В итоге президент РФ Владимир Путин объявил, что с 1 апреля Россия будет принимать оплату за газ только в рублях. Покупателя обязали открыть счет в Газпромбанке, на него он должен переводить деньги в валюте, которая указана в контракте. Банк будет продавать эту валюту на Мосбирже и зачислять уже рубли на счет покупателя газа. Именно с этого счета будут идти расчеты с поставщиком — «Газпромом». Путин подчеркнул, что если недружественные государства не примут эту схему, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

«Газпром» был вынужден остановить поставки топлива в Польшу и Болгарию, так как они не стали рассчитываться в рублях.