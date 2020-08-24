Глава Северной Кореи Ким Чен Ын находится в коме. Страной руководит его сестра Е Чжон, предположил бывший дипломат Южной Кореи Чан Сон Мина.

«Я предполагаю, что он в коме, но его жизнь не закончилась», — рассказал Чан Сон Мина южнокорейским СМИ. Его слова приводит New York Post.

Чан Сон Мина работал помощником покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна. По его словам, большинство функций северокорейского лидера взяла на себя его младшая сестра — 33-летняя Е Чжон. При этом в стране пока не сформирована полная структура преемственности, однако «вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода», уточнил Чан Сон Мина.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своим помощникам, среди которых и его младшая сестра. При этом многие эксперты призвали критически относиться к таким новостям. Тем более что Южная Корея уже выдавала неверные данные о происходящем в соседней стране. Однако сестра лидера Северной Кореи действительно может помогать по некоторым вопросам, например, во взаимоотношениях с соседней страной.