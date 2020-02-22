СМИ: слушание по делу Вайнштейна зашло в тупик

Коллегия присяжных в нью-йоркском Манхэттен сообщила судье Джеймсу Берку, что они зашли в тупик при обсуждении дела американского продюсера Харви Вайнштейна.

Как пишет Reuters, присяжные застопорились на двух пунктах обвинения из пяти, которые касаются его наказания. Если продюсер будет признан виновным, то он сядет в тюрьму до конца своей жизни.

Присяжные вернутся к обсуждению по делу в понедельник после того, как они решат, что могут достичь согласия хотя бы по одному из спорных пунктов. Жюри заявили, что они достигли единогласия по трем другим пунктам, по которым Вайнштейну грозит 25 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения, которые касаются трех преступлений насильственного характера, которые были совершены против двух женщин. Все эпизоды произошли в 2013 году.