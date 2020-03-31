СМИ: слово «коронавирус» запретили в Туркмении

В Туркмении власти настолько испугались пандемии, что запретили журналистам и остальным людям напрямую о ней говорить. Слово «коронавирус» оказалось в стране под запретом.

Об этом сообщил сайт международной организации Reporters Without Borders («Репортеры без границ»). По информации правозащитников, в СМИ запрещено употреблять слово «коронавирус». Его исключили и из специальной брошюры, которую Министерство здравоохранения страны создало для рассылки в больницы, учебные заведения и другие организации. За нарушение этого правила и за ношение масок на улицах людей могут арестовать, заявили в «Репортерах без границ».

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал соотечественникам защищаться от вирусов народным средством — дымом гармалы (могильника). То есть растением нужно окуривать помещение. Об этом написал «Sputnik Узбекистан».

По официальным данным, в Туркмении нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. Тем временем общее число инфицированных в мире превысило 804 тысячи человек.

В феврале пожилых туркменов неделю готовили к встрече с Бердымухамедовым, но в последний момент стариков не допустили к президенту.