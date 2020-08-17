СМИ: сирийский военный погиб после авиаудара ВВС США
Военный беспилотник США нанес удар по блокпосту сирийской армии в районе города Камышлы. В результате погиб один военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщило Сирийское государственное агентство САНА.
По предварительным данным, атака произошла после того, как военные остановили для проверки американский патруль.
Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной. В начале августа боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* напали на посты правительственной армии на юге зоны деэскалации Идлиб.
Российский центр по примирению враждующих сторон только в июле зафиксировал более 140 нарушений со стороны боевиков.
Террористы использовали прекращение огня для того, чтобы только нарастить свой военный потенциал и потом с новыми силами нападать на правительственные войска. Каждый раз сирийская армия отбивала атаки, но при этом сама несла потери.
*«Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.