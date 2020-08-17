СМИ: сирийский военный погиб после авиаудара ВВС США

По предварительным данным, атака произошла после того, как военные остановили для проверки американский патруль.

Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной. В начале августа боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* напали на посты правительственной армии на юге зоны деэскалации Идлиб.

Российский центр по примирению враждующих сторон только в июле зафиксировал более 140 нарушений со стороны боевиков.

Террористы использовали прекращение огня для того, чтобы только нарастить свой военный потенциал и потом с новыми силами нападать на правительственные войска. Каждый раз сирийская армия отбивала атаки, но при этом сама несла потери.

*«Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.