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    17 августа 2020, 12:56

    СМИ: сирийский военный погиб после авиаудара ВВС США

    Анатолий Минкин

    Военный беспилотник США нанес удар по блокпосту сирийской армии в районе города Камышлы. В результате погиб один военный, еще двое получили ранения. Об этом сообщило Сирийское государственное агентство САНА.
    СМИ: сирийский военный погиб после авиаудара ВВС США

    По предварительным данным, атака произошла после того, как военные остановили для проверки американский патруль.

    Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной. В начале августа боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* напали на посты правительственной армии на юге зоны деэскалации Идлиб.

    Российский центр по примирению враждующих сторон только в июле зафиксировал более 140 нарушений со стороны боевиков.

    Террористы использовали прекращение огня для того, чтобы только нарастить свой военный потенциал и потом с новыми силами нападать на правительственные войска. Каждый раз сирийская армия отбивала атаки, но при этом сама несла потери.

    *«Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.

    Новости SMI.FM