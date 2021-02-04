facebook_pixel
    04 февраля 2021, 13:23

    СМИ: Сирия отразила ракетную атаку Израиля

    Полина Петрова

    Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку Израиля. Целью для поражения были южные регионы страны, сообщило информационное агентство САНА.
    СМИ: Сирия отразила ракетную атаку Израиля

    Уточняется, что ракеты приземлились неподалеку от аэропорта Дамаска. Также снаряды взорвались в пригороде Сахнаи. Этот населенный пункт находится в десятке километров от сирийской столицы, написал сайт «Дни.ру».

    Ранее чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад опроверг сообщения о тайных встречах представителей Дамаска с израильской стороной.