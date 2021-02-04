СМИ: Сирия отразила ракетную атаку Израиля
Противовоздушная оборона Сирии отразила ракетную атаку Израиля. Целью для поражения были южные регионы страны, сообщило информационное агентство САНА.
Уточняется, что ракеты приземлились неподалеку от аэропорта Дамаска. Также снаряды взорвались в пригороде Сахнаи. Этот населенный пункт находится в десятке километров от сирийской столицы, написал сайт «Дни.ру».
Ранее чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад опроверг сообщения о тайных встречах представителей Дамаска с израильской стороной.