СМИ: Сирия отразила ракетную атаку Израиля

Уточняется, что ракеты приземлились неподалеку от аэропорта Дамаска. Также снаряды взорвались в пригороде Сахнаи. Этот населенный пункт находится в десятке километров от сирийской столицы, написал сайт «Дни.ру».

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад опроверг сообщения о тайных встречах представителей Дамаска с израильской стороной.