СМИ: Сирия отразила атаку Израиля со стороны Голанских высот

ПВО Сирии сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем со стороны Голанских высот. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

По словам инсайдера, израильская сторона целилась по нескольких объектам, которые находятся в окрестностях Дамаска. Отмечается, что в январе сирийские силы ПВО отразили удар израильских ракет к югу от Дамаска. Военные уточнили, что его также нанесли со стороны Голанских высот. Информации о пострадавших не поступало.