СМИ: Синдзо Абэ может отменить визит в Москву на 75-летие Победы

Празднование 75-летия Победы в Москве может пройти без японского премьера Синдзо Абэ. Сейчас руководство Японии обсуждает этот вопрос. Виной всему эпидемия коронавируса.

Как сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на источники в дипломатических кругах, в Японии «согласуют возможность» перенести этот визит. В рамках этой поездки Абэ планировал принять участие в торжествах 9 мая и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Этот визит не смогли подготовить, потому что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги не состоялась. Министры должны были обсудить все детали поездки Абэ в Москву. Их февральские переговоры сорвались из-за стремительного распространения коронавируса по всему миру.

Вирус 2019-nСоV появился в китайском Ухане три месяца назад. За это время инфекция натворила бед в КНР и вырвалась на свободу. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Сейчас весь мир борется с коронавирусом жестким карантином.

В России во многих регионах власти ввели режим строгой самоизоляции. Людям запретили выходить из дома без нужды. Во всем мире коронавирусом заразились уже 936 тысяч человек. В России медики зафиксировали 2777 случаев.