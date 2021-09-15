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    15 сентября 2021, 03:15

    СМИ: Си Цзиньпин отказал Байдену в проведении очного саммита

    Александра Ломейко

    Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином предложил ему организовать очную встречу на высшем уровне. Китайский лидер от саммита отказался.

    Си Цзиньпин, сообщила газета Financial Times, посоветовал американскому коллеге смягчить политику в отношении Китая. Байден же намеревался таким образом выйти из тупика двусторонних отношений.

    Ряд официальных лиц в США предположили, что китайская сторона «продолжает жестко играть с Вашингтоном».

    Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся на прошлой неделе. Он длился 90 минут. В конце августа Си Цзиньпин беседовал и с президентом РФ Владимиром Путиным, договорившись усилить координацию по Афганистану.