СМИ: Си Цзиньпин отказал Байдену в проведении очного саммита

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином предложил ему организовать очную встречу на высшем уровне. Китайский лидер от саммита отказался.

Си Цзиньпин, сообщила газета Financial Times, посоветовал американскому коллеге смягчить политику в отношении Китая. Байден же намеревался таким образом выйти из тупика двусторонних отношений.

Ряд официальных лиц в США предположили, что китайская сторона «продолжает жестко играть с Вашингтоном».

Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся на прошлой неделе. Он длился 90 минут. В конце августа Си Цзиньпин беседовал и с президентом РФ Владимиром Путиным, договорившись усилить координацию по Афганистану.