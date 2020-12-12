СМИ: Швеция собирается отказаться от наличных

«В зависимости от того, как будет проходить разработка цифровой валюты, и какие технологии при этом будут использовать, можно будет говорить о влиянии процесса на финансовую систему», — приводит агентство слова министра финансовых рынков Швеции Пера Болунда.

По оценке Riksbank, в октябре использование наличных денег в Швеции упало до самого низкого уровня за всю историю. На это повлияла пандемия коронавируса. Согласно исследованию банка, менее 10% всех платежей в Швеции производятся наличными.

Швеция — одна из первых стран в мире, которая рассматривает возможность введения цифровой национальной валюты. Центральный банк уже запустил пилотный проект вместе с консалтинговой компанией Accenture Plc по внедрению электронной кроны на основе технологии блокчейна.

Наличные деньги, которые сейчас находятся в обращении в Швеции, составляют всего 1% ВВП. В Еврозоне этот показатель равен 11%.