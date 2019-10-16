СМИ: Штаты провели кибератаку против Ирана

Взрыв на иранском танкере назвали нападением Подробнее

По данным издания, секретная операция американцев в киберпространстве была совершена в конце сентября. США намеревались ограничить возможности Ирана по распространению пропаганды. По словам инсайдера, в некоторой степени атака увенчалась успехом, поскольку она вывела из строя иранское оборудование.

Из соображений безопасности оборонное ведомство Соединенных Штатов отказалось давать какие-либо комментарии.

«В соответствии с нашей политикой и из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведывательные данные и планы», — пояснила представитель Пентагона Элисса Смит.

Уточняется, что после нападения на нефтяные танкеры Эр-Рияду пришлось более чем вдвое сократить нефтедобычу. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. В свою очередь Тегеран отверг эти обвинения.