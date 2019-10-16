  • СМИ: Штаты провели кибератаку против Ирана

    16 октября 2019, 11:38

    Артур Блянихов

    После нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, Штаты совершили кибератаку на Иран. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
    СМИ: Штаты провели кибератаку против Ирана

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    По данным издания, секретная операция американцев в киберпространстве была совершена в конце сентября. США намеревались ограничить возможности Ирана по распространению пропаганды. По словам инсайдера, в некоторой степени атака увенчалась успехом, поскольку она вывела из строя иранское оборудование.

    Из соображений безопасности оборонное ведомство Соединенных Штатов отказалось давать какие-либо комментарии.

    «В соответствии с нашей политикой и из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем операции в киберпространстве, разведывательные данные и планы», — пояснила представитель Пентагона Элисса Смит.

    Уточняется, что после нападения на нефтяные танкеры Эр-Рияду пришлось более чем вдвое сократить нефтедобычу. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. В свою очередь Тегеран отверг эти обвинения.