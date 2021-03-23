СМИ: шофера консульства РФ в Страсбурге заподозрили в краже 300 велосипедов

Шофера консульства России во французском Страсбурге заподозрили в кражах велосипедов с целью их перепродажи. Об этом сообщило издание France Bleu.

Правоохранители начали расследование после того, как своего электрического байка в феврале лишился первый заммэра Страсбурга Ален Фонтанель. Велосипед украли возле здания представительства Совета Европы. Спустя несколько дней он обнаружил на сайте Leboncoin объявление о продаже своего велосипеда, где его предлагали забрать за полцены.

Фонтанель решил обратиться в полицию. Стражи порядка связались с продавцом электровелосипеда и договорились о встрече. По данным СМИ, продавец предложил им встретиться у входа в российское консульство и якобы предоставил счет, на котором была печать дипмиссии.

Подозреваемого задержали, им оказался 40-летний россиянин. В ходе проверки выяснилось, что он продал через интернет более 300 украденных велосипедов, заработав на этом более 100 тысяч евро. Предположительно, сначала его задержали, но вскоре отпустили из-за дипломатической неприкосновенности. А после освобождения он уехал в Россию.

В Омской области полиция ранее задержала подозреваемого в краже телефона у военнослужащего, умершего во время пробежки.