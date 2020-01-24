Шесть человек погибли при стрельбе в Германии

Стрельба произошла в одном из зданий в немецком Рот-ам-Зе. Погибли не менее шести человек. Стрелявшего уже удалось поймать.

Как пишет Focus, выстрелы раздались 24 января на северо-востоке земли Баден-Вюртемберга. Подозреваемого арестовали.

Местная полиция подтвердила, что стрельба действительно была, но не стала уточнять количество погибших или раненых. По словам правоохранителей, в здании немецкой общины прозвучало несколько выстрелов. Полиция считает, что преступник лично знал своих жертв.

Все обстоятельства еще выясняются, но полиция контролирует ситуацию.