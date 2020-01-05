СМИ сфотографировали Зеленского в шикарном отеле в Омане

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на отдыхе на побережье Оманского залива. Украинские СМИ опубликовали фотографии главы государства в неформальной обстановке.

Как стало известно сайту Strana.ua, утром 5 января Зеленский вместе с семьей был в Омане, неподалеку от города Маската.

По информации СМИ, президент Украины живет в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи здесь доходит до четырех тысяч евро за президентский люкс.

Новый год Зеленский встретил в Гуте, после чего без лишней огласки отправился в Оман. Издание пишет, что на побережье Оманского залива заранее прилетел глава охраны президента Максим Донец, чтобы подготовиться к прибытию украинского лидера.

Ранее в соцсетях появились фотографии Зеленского, отдыхающего на горнолыжном курорте в Ивано-Франковской области. Снимки выкладывали украинцы, которым посчастливилось встретиться с президентом на отдыхе.