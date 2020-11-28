Согласно данным радиостанции, строительство трубопровода возобновится 5 декабря в районе Адлергрунд в Балтийском море. В связи с этим управление водных путей и судоходства в Штральзунде попросило суда проходить эту территорию с особой осторожностью. Две ветки «Северного потока — 2» заканчиваются именно в этом районе, отмечает NDR.

Ранее способный достроить газопровод трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта Мукран и направился в Калининград. Некоторое время он стоял на якоре недалеко от Калининграда, напротив Куршской косы. В конце ноября трубоукладчик отправили в порт в Германии, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2».

После завершения всех работ «Северный поток — 2» будет представлять собой две нитки трубопровода, проходящие от побережья России через Балтийское море в Германию. Кроме того, магистраль пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Через «Северный поток — 2» будет проходить до 55 миллиардов кубометров газа в год.