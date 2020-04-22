СМИ Северной Кореи отправили Ким Чен Ына в «глубокую медитацию»

Официальное новостное агентство Северной Кореи нарушило молчание о состоянии главы государства. Оно сообщило, что Ким Чен Ын находится «в глубокой медитации».

Об этом агентство DPRK News Service сообщила в Twitter.

На днях у Северокорейского лидера заподозрили проблемы со здоровьем. В последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике более 10 дней назад.

Затем 14 апреля он пропустил испытаниях противокорабельных крылатых ракет. А 15 апреля глава КНДР впервые за многие годы не присутствовал на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения своего дедушки.

19 апреля Ким Чен Ын отсутствовал на ежегодной сессии Верховного народного собрания.

До сегодняшнего дня власти Северной Кореи, а также подконтрольные государству СМИ никак не реагировали на информацию о том, что лидер страны находится в критическом состоянии.