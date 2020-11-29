СМИ: Северная Корея усилила блокаду границ из-за коронавируса

От жителей сухопутных районов власти потребовали, чтобы они немедленно сообщали о любых проявлениях болезни даже при нештатных ситуациях.

Жесткий контроль установили на морских границах. В частности, специальные работники собирают мусор, который появляется на берегах и уничтожают его, чтобы возбудитель заболевания не проник в страну.

Кроме того, власти продолжают просвещать население о способах избежать заражения и позволить коронавирусу проникнуть в страну.

Между тем Национальная разведывательная служба Южной Кореи в своем докладе перед парламентом сообщила, что северный сосед идет на шаги, которые противоречат здравому смыслу, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. В частности, власти уничтожили поступившую из Китая гуманитарную продовольственную помощь, несмотря на свое тяжелое экономическое положение. Кроме того, официальный Пхеньян объявил, что заминировал границу с Китаем.

Статистика по распространению коронавируса в Северной Корее неизвестна. Пхеньян не предоставляет данные о зараженных или умерших.