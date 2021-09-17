СМИ: Северная Корея строит завод по производству оружейного урана

Завод по обогащению урана строится в Северной Корее. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их данным, это доказывают снимки со спутника. Эксперт по вооружению Джеффри Льюис считает, что за счет этого государство сможет увеличить производство оружейного урана на 25%.

«Последнее расширение в Йонбене, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия», — подчеркнул он.