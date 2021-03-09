СМИ: СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Верховной рады, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по делу о госизмене. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Допрос прошел по поводу дела о госизмене. В рамках него изучаются, как утверждается, разговоры Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

Однако пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин сообщил ТАСС, что не знает о допросе главы политсовета партии ОПЗЖ.

«Мне ничего не известно о допросе и о том, был ли он», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совбеза. Таким образом, он заблокировал деятельность оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Позже в Сети появилась запись якобы разговора Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен удерживаемыми лицами в Донбассе.

На пленках упоминался и бывший президент Украины Петр Порошенко. По словам Медведчука, глава государства сам предложил ему участвовать в переговорах по обмену. По данным СМИ, экс-лидера страны также вызвали на допрос по этому же делу, но он не явился.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Медведчука в феврале 2019 года по статьям кодекса о сепаратизме и госизмене. Дело открыли после выступления Медведчука на партийном съезде, где он заявил о необходимости образования «автономного региона Донбасс».